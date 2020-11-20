Vicdansızlığın böylesi! Atmacanın gözünü bantlayıp işkence ettiler!

"BU İNSANLIĞA YAKIŞMAYAN BİR ŞEYDİR"



Karşılaştığı manzarayı cep telefonuyla çekerek sosyal medyada paylaştığını belirten Karlık, "Bunu yapan arkadaşlar belki bunu görür, izler, utanırlar. Görüştüğüm bir arkadaşım, atmacaları bıldırcın ve güvercin gibi kuşları yakalamak için eğitip avcı olarak kullandıklarını söyledi. Ama bu insanlığa yakışmayan bir şeydir. Hepinizi duyarlı olmaya davet ediyorum. İnşallah böyle bir şey bir daha yaşanmaz" diye konuştu.