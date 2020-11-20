Yapışık ikizler 11 saatlik operasyonla ayrıldı

ANNE karnında yapışık oldukları anlaşılan ikiz bebekler, İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde ameliyatla ayrıldı. Koronavirüs sürecinde anne karnında tanısı konulan, karın ve göğüs bölgesinden yapışık ikiz kız bebekler, 1 Kasım'da Cerrahpaşa'da dünyaya geldi. Bebeklerden birinde ağır doğumsal sorun tespit edilmesi üzerine operasyon öne çekildi. İkizler, 12 Kasım'da çocuk ve plastik cerrahi ekiplerince gerçekleştirilen 11 saatlik operasyonla birbirinden ayrıldı. Hastanenin Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde yatan ikizlerin klinik durumlarının olağan seyrinde devam ettiği belirtildi. Ameliyata ilişkin düzenlenen basın toplantısında konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Çetinkale, yaklaşık 20 yıl önce benzeri bir olguyu başarılı şekilde tedavi ettiklerini dile getirdi. Prof. Dr. Çetinkale, bugün üniversite öğrencileri olarak hayatlarına devam eden bu hastalarını hâlâ yakından takip ettiklerini söyledi.