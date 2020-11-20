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? 21-22 Kasım sokağa çıkma yasağında berberler ve kuaförler çalışıyor mu?

İçişleri Bakanlığı kararına göre tüm yasaklar uygulanmaya başlarken sorusuna yanıt aranıyor. Tüm Türkiye genelinde 21 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'den 22 Kasım Pazar günü saat 10.00'a kadar, 22 Kasım Pazar günü saat 20.00'den 23 Kasım Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Kuaför ve berberlerin belirli şartlara uymak koşulu ile çalışmalarına devam edebileceği duyurulmuştu. Peki Yarın berberler ve kuaförler açık mı? 21-22 Kasım sokağa çıkma yasağında berberler ve kuaförler çalışıyor mu?

Giriş Tarihi: 20.11.2020 17:10 ABONE OL
Yarın berberler ve kuaförler açık mı? 21-22 Kasım sokağa çıkma yasağında berberler ve kuaförler çalışıyor mu?

Yarın berberler ve kuaförler açık mı? Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağında kapalı ve açık kurumlar belli oldu. Salgınla mücadele topyekun devam ederken berber ve kuaförlerin çalışma saatleri merak edildi. İçişleri Bakanlığı genelgesine göre corona önlemleri nedeniyle alınan karar doğrultusunda berberler ve kuaförlerin çalışma saatlerinde değişiklikle meydana geldi. Peki Yarın berberler ve kuaförler açık mı? 21-22 Kasım sokağa çıkma yasağında berberler ve kuaförler çalışıyor mu?

YARIN BERBERLER VE KUAFÖRLER AÇIK MI?

Korona tedbirleri kapsamında hafta sonu belirli saatlerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Hafta sonuna denk gelen sokağa çıkma yasağında berberlerin ve kuaförlerin çalışma saatleri merak edildi. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelgeye göre berber ve kuaför gibi işletmelerin çalışma süreleri saat 10.00 ile 20.00 arası olarak sınırlanacak…

YARIN BERBERLER VE KUAFÖRLER AÇIK MI? 21-22 KASIM SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA BERBERLER VE KUAFÖRLER ÇALIŞIYOR MU?

Yarın berberler ve kuaförler belli saatlerde açık olacak. 20.11.2020 Cuma günü saat 20:00'den itibaren geçerli olacak şekilde; berber, kuaför ve güzellik merkezleri sadece saat 10:00 ila 20:00 arasında vatandaşlarımıza hizmet sunabilecekler. Cumartesi günü de saat 20.00'ye kadar berber, kuaför ve güzellik merkezleri açık olacak.

Sokağa çıkma kısıtlamasının günlük hayata etkisini en az düzeyde tutmak amacıyla;

5.1 AÇIK OLACAK İŞYERİ, İŞLETME VE KURUMLAR

a) İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri,

b) Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri,

c) Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, Acil Çağrı Merkezleri, AFAD Birimleri afetle ilgili çalışma yürüten kurum/kuruluşlar, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Göç İdaresi, PTT vb.),

ç) Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler (rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi),

d) Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil) ve lojistiğini yapan firmalar,

e) Oteller ve konaklama yerleri,

f) Sağlık hizmetlerinin kapasitesini arttırmaya yönelik acil inşaat, donanım vb. faaliyetleri yürüten işletme/firmalar,

g) Hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri,

ğ) Üretim ve imalat tesisleri,

h) Gazete, radyo ve televizyon kuruluşları, gazete basım matbaaları ve gazete dağıtıcıları,

ı) Valilikler/Kaymakamlıklar tarafından yerleşim merkezleri için her 50.000 nüfusa bir adet ve il sınırları içinden geçen şehirlerarası karayolu ve varsa otoyol üzerinde her 50 km için bir adet olmak üzere belirlenecek sayıda akaryakıt istasyonu ve lastik tamircisi (Bu madde kapsamında açık olacak akaryakıt istasyonları ile lastik tamircileri kura yöntemi ile belirlenecektir),

i) Sebze/meyve toptancı halleri,

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Yarın berberler ve kuaförler açık mı? 21-22 Kasım sokağa çıkma yasağında berberler ve kuaförler çalışıyor mu?
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