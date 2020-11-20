Yeni tedbirler kapsamında nikah ve düğünler kaç saat sürecek? Nikah ve düğünler yasaklandı mı, kaç dakika sürecek?

Vaka sayılarında ciddi bir artış yaşanması nedeniyle uygulanan yeni kısıtlamalar için araştırmalar sürüyor. Vatandaşlar nikah ve düğünler için uygulanan saat kısıtlamasının detaylarını merak ederken yapılan açıklamada bu merasimlerin belirlenen sürede gerçekleştirmesine karar verildiği, bu süre çerçevesinde maske, mesafe, temizlik kurallarına uyulması, asgari düzeyde katılım sağlanmasının şart koşulduğu ifade edildi. Peki, Yeni tedbirler kapsamında nikah ve düğünler kaç saat sürecek? Nikah ve düğünler yasaklandı mı? İşte konuya ilişkin tüm detaylar…

NİKAH VE DİĞÜNLER KAÇ SAAT SÜRECEK? YENİ GENELGE İLE NİKAHLAR İPTAL Mİ EDİLDİ, KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

Evlenme hayali kuran vatandaşları üzen haber geldi. Koronavirüs vaka sayılarının ciddi oranda artış yaşamasının ardından nikahların belirlenen süre çerçevesinde yapılması şartıyla uygulanabileceği bildirilirken vatandaşlar konuyla ilgili detayları merak ediyor…