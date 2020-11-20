Yorgun mermi skandalı

İstanbul Gaziosmanpaşa'da yaşanan olayda, 12 yaşındaki Mert Aksu, arkadaşlarıyla top oynadığı sırada aniden yere yığıldı. Küçük çocuğun başına top çarptığını zanneden mahalleli ambulans çağırdı. Hastaneye götürülen küçük çocuğu tedavi eden doktor, iddialara göre tomografisini çektiği çocuğun kafasının çarpma sonucu yarıldığını söyleyip dikiş attıktan sonra taburcu etti. Evine gönderilen Mert, bir süre sonra kusmaya başladı. Ailesi apar topar başka bir hastaneye götürünce şoke eden gerçek ortaya çıktı. Küçük çocuğun kafasına yorgun mermi saplandığı çekilen yeni tomografiyle ortaya çıktı. Acilen ameliyata alınan küçük çocuğun kafasındaki kurşun çıkarıldı. Ancak hayatı kurtulsa da engelli kaldı.







BİR YIL HAPİS İSTENDİ

Anne Seyhan Aksu, ilk hastanede doktorun tomografi çekmesine rağmen kafaya saplanan kurşunu görmemesi nedeniyle oğlunun ölüme terk edildiğini ileri sürerek tedaviyi eksik yapan doktordan şikâyetçi oldu. İfadesi alınan doktor İ.S., küçük Mert'in tomografi sonucuna baktığında kafasında bir kanama olduğunu gördüğünü kanayan yerin dikişini atıp, tekrar bir şikâyeti olursa geri gelmesini söyleyerek taburcu ettiğini anlattı.







Dosyayı ele alan Adli Tıp İhtisas Kurulu da doktorun hastayı gerektiği gibi değerlendirmeyerek ve hastaneye sevk etmesi uygun olduğu halde sevk etmeyerek özensiz davrandığını, görevinin gereklerini yapmayarak ihmal gösterdiğini belirtti. Görevi kötüye kullandığı ifade edilen doktor hakkında 1 yıla kadar hapis istendi.