14 kişilik minibüsten 41 tarım işçisi çıktı! Minibüs 60 gün trafikten men edildi

SÜRÜCÜNÜN EHLİYETİ YOK

Sürücüsünün ehliyeti ve herhangi bir yetki belgesinin de olmadığı anlaşılınca araç trafikten 60 gün süreyle men edildi ve sürücüye cezai işlem uygulandı. Ayrıca 14 yolcuya da sosyal mesafe ihlali nedeniyle tutanak düzenlendi. Öte yandan yolcuların tek tek minibüsten indirdiği anlar ise polis kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.