14 kişilik minibüsten 41 tarım işçisi çıktı! Minibüs 60 gün trafikten men edildi

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüsü aldırış etmeden yaşantısına devam eden insanlara karşı denetimlerini sürdüren polis ceza yazamaya devam ediyor. Adana'da 14 kişilik bir minibüsü şüphe üzerine durduran trafik ekipleri araç içerisinde 41 kişinin olduğunu görünce hayretler içerisinde kaldı. Tarım işçilerini minibüs içerisinde adeta koyun gibi taşıyan araç sürücüsünün ehliyetinin de olmadığını ortaya çıktı.
KOLTUKLAR SÖKÜLMÜŞ
Kentte uygulama yapan polis ekipleri D-815 karayolu üzerinde S.H. yönetimindeki tarım işçilerini taşıyan 01 MA 0306 plakalı minibüsü durdurdu. Minibüsün kapısını açtıran polis, aracın koltuklarının sökülerek yeni bir oturma düzeneği kurulduğunu ve içeride fazla yolcu olduğunu fark etti. Yolcuları tek tek indiren polis, 14 kişilik minibüs içerisinde tarım işçisi 41 kişinin olduğunu gördü.
SÜRÜCÜNÜN EHLİYETİ YOK
Sürücüsünün ehliyeti ve herhangi bir yetki belgesinin de olmadığı anlaşılınca araç trafikten 60 gün süreyle men edildi ve sürücüye cezai işlem uygulandı. Ayrıca 14 yolcuya da sosyal mesafe ihlali nedeniyle tutanak düzenlendi. Öte yandan yolcuların tek tek minibüsten indirdiği anlar ise polis kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.