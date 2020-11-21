Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Adana'da ormanlık alanda uçurumdan düşen kişi hayatını kaybetti

'da ormanlık alanda uçurumdan düşen kişi hayatını kaybetti

'da, ağaç kesmek için gittiği ormanlık alanda dengesini kaybederek uçurumdan düşen kişi hayatını kaybetti.

AA
Giriş Tarihi: 22.11.2020 01:17 ABONE OL

Edinilen bilgiye göre, İsmet Akyol (60) Feke ilçesi Çandırlar Mahallesi'ndeki evinden çıkarak Katranlık mevkisine ağaç kesmeye gitti.

Uzun süre kendisinden haber alamamaları üzerine ormanlık alana giden yakınları, Akyol'un hareketsiz halde yattığını gördü.

Yakınlarının ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Akyol'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde, Akyol'un dengesini kaybederek yaklaşık 70 metrelik uçurumdan düştüğü tespit edildi.

Cenazesi Feke Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Akyol'un Feke Belediyesi MHP'li Meclis Üyesi olduğu öğrenildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Adana'da ormanlık alanda uçurumdan düşen kişi hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA