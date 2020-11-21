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’da bulundu

kent merkezinde bulunan bir köprünün istinat duvarının yanında işçiler ‘el bombası bulduk’ ihbarında bulundu. Bulunan bombanın olduğu ortaya çıktı.

İHA
Giriş Tarihi: 21.11.2020 17:03 Son Güncelleme: 21.11.2020 17:22 ABONE OL
Adıyaman’da gaz bombası bulundu

Bomba, Millet Bahçesinin yapılacağı Alitaşı Mahallesi Alitaşı Köprüsünün istinat duvarının dibinde bulundu. Köprünün bulunduğu yerde internet alt yapısıyla ilgili çalışma yapan işçilerden birisi yerdeki bombayı tesadüfen fark etti.

İşçiler, polise 'el bombası bulduk' ihbarında bulundu. Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ihbar üzerine olay yerine gelerek güvenlik önlemi aldı.
Polis ekipleri bombayı incelediklerinde gaz bombası olduğunu tespit etti. Gerekli inceleme sonrasında gaz bombası olay yerinden alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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Adıyaman’da gaz bombası bulundu
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