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Apartman boşluğunda korkunç cinayet! Binadan çıkanlar görüntü karşısında şoke oldu

’nın Ereğli ilçesinde (70), oturduğu apartmanda boğazı kesilerek öldürülmüş olarak bulundu. Cesedi bulunan kişinin aynı apartmanda oturan Ali İhsan Satık olduğu belirlendi. Apartman ve olay yerinde yapılan incelemelerde, olayda kullanıldığı tahmin edilen kırık bir bıçak ile kan izlerini rastlandı.

DHA
Giriş Tarihi: 21.11.2020 13:40 Son Güncelleme: 21.11.2020 13:42 ABONE OL
Apartman boşluğunda korkunç cinayet! Binadan çıkanlar görüntü karşısında şoke oldu
Boyacı Ali Mahallesi Anıt Caddesi'ndeki Sezdi Apartmanı'nda oturanlar, bugün saat 08.00 sıralarında yerde kanlar içerisinde erkek cesediyle karşılaştı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Cesedi bulunan kişinin aynı apartmanda oturan Ali İhsan Satık olduğu belirlendi. Apartman ve olay yerinde yapılan incelemelerde, olayda kullanıldığı tahmin edilen kırık bir bıçak ile kan izlerini rastlandı.



Ali İhsan Satık'ın boğazına aldığı 2 bıçak darbesiyle öldürüldüğü belirlenirken, cesedi otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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Apartman boşluğunda korkunç cinayet! Binadan çıkanlar görüntü karşısında şoke oldu
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