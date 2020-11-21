Atatürk'ü çizen gravür sanatçısı koronavirüsten öldü

Türk gravür sanatçısı Cemal Akyıldız(88) koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Ressam Akyıldız, bir süredir Gaziosmanpaşa Şafak Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi görüyordu. Hastanede dün sabaha karşı öldü. Ressam Akyıldız'ın cenazesi ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Eşi Şenay Akyıldız ise koronavirüs nedeniyle aynı hastanede entübe ediliyor. Son olarak ödüllü yönetmen Mehmet Özgür Candan, okul kitapları ve karnelerdeki Atatürk gravürlerini çizen, Fatih Sultan Mehmet ve Barbaros Hayrettin Paşa gibi padişah ve devlet büyüklerini gravür tarzıyla resmeden Akyıldız'ın belgeselini çekmişti.

Cemal Akyıldız'ın cenazesi dün saat 16.00'da Zincirlikuyu Mezarlığı içindeki Camiiye getirildi. Şişli Kaymakamı Ali Rıza Türkel'in de katıldığı Koronavirüs tedbirleri içerisinde mesafeli olarak kılınan cenaze namazından sonra Aşiyan'da gözyaşları arasında toprağa verildi.

Cemal akyıldız'ın oğlu Cem Akyıldız, babasının 25 gün önce koronavirüs nedeniyle hastanede tedavi altına alındığını GOP Şafak Hastanesinde tedavi altındayken hayatını kaybettiğini söyledi. Cem Akyıldız eşi Nermin Akyıldız ile birlikte , "Babam gravür sanatının öncülerindendi. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bir çok tarihi simgenin ve liderlerin figürlerini çizmiştir. Karnelerdeki Atatürk fiğürü Fatih Sultan Mehmet'in figürlerikitaplar ve roman kapaklarındaki figürler çizdi. Grafikerlerin öncüsüdür. Son olarak 2. Elizabeti çiziyordu yarım kaldı. Gravür sanatı yetim kaldı"dedi.





BİR İSTANBUL AŞIĞIYDI



İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Akyıldız'ın vefatının ardından sosyal medya hesabından üzüntüsünü dile getirdi. Akyıldız'ın bir videolu röportajını da paylaşan Yerlikaya, Twitter'da şu ifadeleri kullandı: "Gravür sanatının son temsilcilerinden, İstanbul aşığı ressam Cemal Akyıldız'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyim. Akyıldız ağabey, gravürleriyle tarihi ve kültürel mekanları geleceğe taşıdı. Büyük bir değeri kaybettik. Allah rahmet eylesin. Başımız sağ olsun."