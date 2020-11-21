Bahis çetesinin 100 milyonluk mal varlığına el konuldu! 8’i tutuklandı, 11 serbest

Konya merkezli 4 ilde gerçekleştirilen yasadışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 19 şüpheliden 8'i tutuklanırken, 11 şüpheli adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. Şüphelilerin 98 milyon lira değerindeki gayrimenkullerine, 2 milyon lira değerindeki araçlarına ve 238 ayrı banka hesaplarına tedbir kararı koyduruldu.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 'Yasadışı bahis, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması' suçlarını işledikleri tespit edilen şüphelilere yönelik soruşturma başlatıldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından 21 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı kararı çıkartıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 17 Kasım'da Konya merkezli Antalya, Batman ve Osmaniye illerinde daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi. Yapılan baskınlarda 19 şüpheli gözaltına alındı.





100 MİLYONLUK VARLIĞINA EL KONULDU



Şüphelilerin 98 milyon lira değerindeki gayrimenkullerine, 2 milyon lira değerindeki araçlarına ve 238 ayrı banka hesaplarına tedbir kararı koyduruldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken, 8 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.