Bekçisi olduğu inşaatta ölü olarak bulundu

Kocaeli Başiskele ilçesi Döngel Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Diriliş Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir inşaatta çalışan işçiler, akşam saatlerine doğru inşaattan ayrılacakları esnada, gece bekçisi olarak çalışan Nusret Öz'ün işe gelmediğini fark etti. Tam bu esnada aracının ise sabahtan beri sokak üzerinde park halinde olduğu görüldü. Durumdan şüphelenen ve Öz'ü cep telefonundan arayan işçiler, kendisine telefonla da ulaşamayınca binayı kontrol etti. Binanın zemin katına indiklerinde Öz'ün yerde hareketsiz bir şekilde yattığı görüldü. Bunun üzerine hemen 112 Acil yardım hattına haber verildi.

Olay yerinde sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrollerde Öz'ün hayatını kaybettiği tespit edildi. Öz'ün ölüm haberini alan yakınları ve iş arkadaşları yasa boğulurken, talihsiz adamın cenazesi olay yerinde yapılan incelemeler sonrası Kocaeli Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Öz'ün kesin ölüm nedenin yapılacak olan otopsi sonrası Adli Tıp raporu ile netlik kazanacağı öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.