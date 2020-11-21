Sokağa çıkma yasağında Marketler açık mı, kapalı mı, kaça kadar açık olacak? Bugün marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? (21 Kasım 2020)

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan sokağa çıkma yasağı genelgesi kapsamında milyonlarca vatandaş marketler açık mı olacak sorusuna yanıt aramaya başladı. Kısıtlamanın 21 Kasım 2020 akşam 20.00'dan itibaren başlayacağı bilinirken belirli temel ihtiyaçlarını gidermek amacıyla binlerce vatandaş genelgede yer alan market çalışma saatlerine ilişkin detayları araştırıyor. Peki, Bugün 21 Kasım sokağa çıkma yasağında Marketler açık mı, kapalı mı? A101, BİM, ŞOK, Migros, Carrefour, File marketler bugün kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte konuya ilişkin detaylar…
Koronavirüs salgınına tedbiren uygulanacak olan hafta sonu sokağa çıkma yasağı öncesinde bazı temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidecek olan vatandaşlar internet üzerinden "Bakkallar ve marketler bugün açık mı, saat kaçta açılacak, kaçta kapanacak?" sorusu yanıt aramaya başladı. Bakanlık tarafından yayımlanan genelgede konuyla alakalı olarak detaylara da yer verilmişti…
İşte genelgede yer alan ilgili bölüm…
YARIN MARKETLER AÇIK MI OLACAK?
İçişleri Bakanlığı corona virüs genelgesine göre bugün sokağa çıkma yasağı söz konusu değil. Tüm Türkiye genelinde 21 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'den 22 Kasım Pazar günü saat 10.00'a kadar, 22 Kasım Pazar günü saat 20.00'den 23 Kasım Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.
SON DAKİKA bilgisine göre sokağa çıkma yasağında marketlerin açık olup olmayacağına dair de beklenen açıklama geldi. Marketler, bakkallar, fırınlar Cumartesi ve Pazar günleri saat 10:00'dan 20:00'ye kadar açık olacak.