Çevredeki köpekler sayesinde ayı saldırısından kurtuldu koronavirüse yakalandı

Giresun'un Alucra ilçesine bağlı Hacılı köyünde geçtiğimiz hafta çiftçi Fatih Çoştur, hafta sonu gezmek için gittiği kırsal alanda bulunan ayının saldırısına uğradı. O anda ne yapacağını bilemeyen Çoştur'un yardımına çevrede bulunan çoban köpekleri ayıya saldırarak kurtardı. Çoştur, ayının saldırımasıyla elinden, bacağından, baldırından ve sırtından yaralandı. Köpeklerin ayıyı kovalamasıyla ayı hızla alandan uzaklaştı. Köpeklerin havlama sesini duyan çevredeki vatandaşlar Çoştur'un yardımına geldi. Coştur, vatandaşlar tarafından ilçe devlet hastanesine götürüldü. Burada ilk müdahalesi yapılan Coştur, önce Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Oradan da Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

KORONAVİRÜS TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Hastanede tedavisi süren Fatih Coştur'a, görülen bazı semptomlar üzerine hastanede koronavirüs testi yapıldı. Covid-19 test sonucu pozitif çıkan Coştur, temaslı olup kendisi de koronavirüse yakalanan refakatçi olan bir akrabasıyla, hastanede izole edilen odaya kaldırıldı. Tedavisine karantinaya alındıkları izole odada devam eden Coştur ve akrabasının, genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

"AYIDAN KAÇTIK, KORONAVİRÜSTEN KAÇAMADIK"

Ayı saldırısı sonrası hastanede tedavi gören Çoştur, yaralarının iyileşmesini beklerken, koronavirüse yakalandığı ifade ederek," herkes salgın tedbirlerine uymalı. Devletimizden Allah razı olsun, hastanede tedavimde ilgileniliyor. Ayıdan kaçtık, ama dünyayı kasıp kavuran koronavirüsten kaçamadık. Bu virüsü nereden nasıl kaptık bilmiyorum. İnşallah bu salgın hastalığını da yeneriz" dedi.