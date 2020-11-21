Durdurulan araçtan 11 kilo esrar çıktı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Ekipleri tarafından takibe alınan ve durdurulan araç içerisinden 11 kilo 900 gram takoz esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, alınan duyum ve yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Kocaeli üzerinden yüklü miktarda uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağına dair bilgilere ulaşıldı. Olayla ilgili çalışma başlatan Kocaeli Polisi, takibe aldıkları bir aracı Darıca İlçesinde durdurarak gerçekleştirdikleri operasyonda 11 kilo 900 gram takoz esrar ile birlikte 1 adet pompalı tüfek ele geçirdi. Araçta bulunan biri Ukrayna uyruklu 5 kişi ise gözaltına alınarak Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Şüphelilerin tamamlanan işlemleri sonrasında Kocaeli Adliyesine sevk edileceği öğrenildi.