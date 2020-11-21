En güzel ayrılık

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde 21 yıl aradan sonra ikinci kez siyam ikizleri ayırma operasyonu yapıldı. 8 günlük Çanakkaleli yapışık ikizler Elif ve Nil'in bedenleri başarıyla ayrıldı. 4 Kasım'da dünyaya gözlerini açan ve göğüs-karın bölgesinden yapışık olan ikizlerin birbirinden ayrılma operasyonu, 12 Kasım 2020'de başarıyla gerçekleşti. Nil bebeğin herhangi bir sağlık problemi yok, ancak Elif bebeğin kalp damar yapısı ile ilgili sorunların giderilebilmesi için en kısa zamanda yeniden ameliyat olması gerekiyor. Yaraları iyileştikten ve kendisini toparladıktan sonra kalp ameliyatına girecek olan Elif bebek özel mamalar ile beslenirken, Nil bebek anne sütü almaya başladı. SABAH'a konuşan Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şenol Emre, "Gebeliğin 27'nci haftasında fark edildi çocukların durumu. Gebeliğin sonlandırılması söz konusu değildi, takibe aldık. Anne karnında ne kadar uzun tutabilirsek, akciğerleri o kadar gelişecekti. Her hafta takip ettik, daha fazla da bekleyemediler, akciğerleri olgunlaştı, 35'inci haftada da doğdular. Çok kalabalık bir ekip olarak ameliyata girdik. Bizler de bir sorun olursa, müdahale etmemiz gerekirse diye oradaydık" dedi.Doç. Dr. Emre, şöyle devam etti: "21 yıl önceki ameliyatı yapan hocalarımız biraz daha beklemişlerdi ama bizim beklememiz mümkün değildi. Çünkü Elif bebeğin kalp damarları ters ve kalp hastalığı var. Bu ameliyatının da birkaç hafta içinde yapılması gerekiyor. Ameliyattan önce, 'Birimiz Kovid olur da ameliyata giremezsek' diye çok korktuk."Elif ve Nil'in ameliyatını, 23 kişilik hekim grubu gerçekleştirdi. Hemşireler ve yardımcı sağlık personeliyle birlikte toplam 60 kişilik bir ekip görev yaptı.