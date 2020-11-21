Eşini öldüren kadına haksız tahrik indirimi

İstanbul'da geçen yıl 25 Ağustos'ta tartıştığı eşini bıçaklayarak öldüren Hülya Ören, yargılandığı Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 15 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Hülya Ören, ifadesinde boşanmak istediği eşinin kendisine hakaret ettiğini ve cinsel istismarda bulunarak şiddet uyguladığını belirtmiş, can havliyle mutfaktan aldığı bıçağı eşine iki kez salladığını, sonrasında eşinin yere yığıldığını söylemişti. "Aksi takdirde o beni öldürecekti" diyen Hülya Ören'in ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmasına karar verilmiş ancak suçu haksız tahrik altında işlediği belirtilerek 15 yıl hapis ile cezalandırılmasına hükmedilmişti. İtiraz üzerine Bölge Adliye Mahkemesi'ne (BAM) taşınan dosya üst mahkemece masaya yatırıldı. BAM, yerel mahkeme tarafından Hülya Ören'e verilen hapis cezasının yerinde olduğunu, Kadir Ören'e karşı kasten öldürme suçunun işlendiğinin sabit olduğunu, fakat suçun haksız tahrik altında işlendiğini belirterek yapılan istinaf başvurusunun esastan reddine karar verdi.