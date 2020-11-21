Bugün Sokağa çıkma yasağında eczaneler açık mı? 21- 22 Kasım Hafta sonu eczaneler çalışıyor mu?

İçişleri Bakanlığı, 21-22 Kasım tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin valiliklere genelge gönderdi. Yayınlanan genelgede açık ve kapalı olan işletmeler belli oldu. Medikal ve ilaç ihtiyaçlarını karşılamak için eczaneye gidecek olan vatandaşlar hafta sonu eczaneler açık mı sorusuna yanıt arıyor. Eczane çalışma saatleri hasta olan ve ilaç alması gereken insanlar için büyük önem teşkil ediyor. Peki Hafta sonu eczaneler açık mı? 21- 22 Kasım sokağa çıkma yasağında eczaneler çalışıyor mu?

HAFTA SONU ECZANELER AÇIK MI? SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA ECZANELER ÇALIŞIYOR MU?

Sokağa çıkma yasağı öncesinde hafta sonu eczanelerin çalışma durumu merak ediliyor. Sokağa çıkma yasağının süreceği 21- 22 Kasım tarihlerinde hangi işletmelerin açık olacağı hangi işletmelerin kapalı olacağı belirtildi. Peki hafta sonu eczaneler açık mı?