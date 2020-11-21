Sokağa çıkma yasağından muaf olan kişi ve kurumlar hangileri? Hafta sonu Sokağa çıkma yasağından kimler muaf, yasak kimleri kapsıyor?

Koronavirüs vakalarının artış göstermesiyle beraber hafta sonu belirli saat aralıklarında sokağa çıkma yasağı olacağı bildirilmişti. Ancak yayınlanan genelgede kısıtlamadan muaf tutulan kişi ve kurumlar da yine kamuoyunun bilgisine sunuldu. Vatandaşlar konuyla ilgili detayları merak ediyor. Peki, Hafta sonu sokağa çıkma yasağından kimler muaf, yasak kimleri kapsıyor? Sokağa çıkma yasağından muaf olan kişi ve kurumlar hangileri? İşte tüm detaylar…

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDAN KİMLER MUAF, YASAK KİMLERİ KAPSIYOR?

Hafta sonu cumartesi ve pazar olmak üzere 10:00-20:00 saatleri dışında vatandaşların bazı istisnai durumlar dışında dışarı çıkmasına yasak getirildi. Bu noktada kişiler istisnai durumların kimler olduğunu merak ediyor ve konuyla alakalı olarak sokağa çıkma yasağından kimlerin ve hangi işyerlerinin muaf olduğunu araştırıyor.