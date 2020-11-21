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Kahvehanede Pitbull cinayeti

'da gezdirdiği Pitbull köpeği ile bir kahvehaneye giren şahıs köpeğini dışarı çıkarmasını isteyen (45)'u tabancayla vurarak öldürdü. Çevredekilerin verdiği bilgiye göre isminin Ferhat olduğu iddia edilen şüpheli olay yerinden kaçtı. Polis kaçan şüpheliyi arıyor.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Giriş Tarihi: 21.11.2020 20:57 ABONE OL
Kahvehanede Pitbull cinayeti
Bahçelievler'de yaşayan Hayrullah Kurumahmut, geçtiğimiz perşembe akşam saatlerinde, Soğanlı Mahallesi'nde bir çay ocağında oturuyordu. Bu sırada Pitbull köpeğiyle bir kişi çay ocağına girdi. Kurumahmut, köpekten rahatsız oldu ve dışarı çıkarmasını istedi. Kurumahmut ve köpeği çay ocağına sokan kişi arasında tartışma başladı. Tartışma sırasında köpeğin sahibi silahını çıkartarak peş peşe ateş etti. Kurumahmut vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. Kurumahmut kaldırıldığı hastanede 10 saat sonra hayatını kaybederken, görgü tanıklarının adını Ferhat olarak söylediği kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
Öte yandan hayatını kaybeden Hayrullah Kurumahmut'un cenazesi memleketi Trabzon'da önceki gün toprağa verildi.
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Kahvehanede Pitbull cinayeti
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