Kahvehanede Pitbull cinayeti

Bahçelievler'de yaşayan Hayrullah Kurumahmut, geçtiğimiz perşembe akşam saatlerinde, Soğanlı Mahallesi'nde bir çay ocağında oturuyordu. Bu sırada Pitbull köpeğiyle bir kişi çay ocağına girdi. Kurumahmut, köpekten rahatsız oldu ve dışarı çıkarmasını istedi. Kurumahmut ve köpeği çay ocağına sokan kişi arasında tartışma başladı. Tartışma sırasında köpeğin sahibi silahını çıkartarak peş peşe ateş etti. Kurumahmut vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. Kurumahmut kaldırıldığı hastanede 10 saat sonra hayatını kaybederken, görgü tanıklarının adını Ferhat olarak söylediği kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.Öte yandan hayatını kaybeden Hayrullah Kurumahmut'un cenazesi memleketi Trabzon'da önceki gün toprağa verildi.