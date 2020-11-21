Kıbrıs gazileri koronaya yenildi

Kocaeli Derince ve İzmit İlçelerinde yaşayan 2 kıbrıs gazisi, aynı günde koronavirüse yenildi. Derince İlçesi Fatih Sultan Mahallesinde ikamet eden eden 68 yaşında Kıbrıs Gazisi Ali Penez, 11 gün önce rahatsızlandı. Kaldırıldığı hastanede kendisine Covid-19 teşhisi konuldu. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören Penez'in durumu ağırlaştı ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İşçi emeklisi olan ve bir takside çalışan 4 çocuk babası Penez'in cenazesi Derince Çınarlı Mahallesi 17 Ağustos Mezarlığında toprağa verildi.

ZATURE TEŞHİSİ İLE YATMIŞTI

İzmit İlçesi Mehmetali Paşa Mahallesi Fındık Sokakta oturan Kıbrıs Gazisi Refik Göçenler(67) ise 5 Kasım günü rahatsızlanarak kaldırıldığı Seka Devlet Hastanesinde Zature teşhisi ile yoğun bakıma alındı. Ancak daha sonra yapılan tetkiklerinde Covid-19 testi pozitif çıktı ve yoğun bakıma alındı. Hastanede 7 günden bu yana yoğun bakım ünitesinde kalan evli ve 2 çocuk babası Refik Göçenler, fenalaşarak hayatını kaybetti. İşçi emeklisi olan evli ve 3 çocuk babası Göçenlerin cenazesi İzmit Kent Mezarlığında kılınan cenaze töreni sonrası toprağa verildi.