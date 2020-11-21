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Kısıtlama öncesi çıkan mahalleliyi sokağa döktü

’de sokağa çıkma kısıtlamasına dakikalar kala bir evde çıkan mahalleliyi sokağa döktü. Yangın kısa sürede söndürülürken, polis ekipleri vatandaşları evlerine gönderdi.

İHA
Giriş Tarihi: 21.11.2020 21:30 ABONE OL
Kısıtlama öncesi çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü
Azmimilli Mahallesi Girne Sokak üzerinde Murat Aysal'a ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Sokağa çıkma kısıtlamasına dakikalar kala çıkan yangını gören ev ahalisi durumu itfaiye ekiplerine bildirerek evden dışarı çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler evin bir odasında çıkan yangını kısa sürede kontrol altına alırken evde soğutma ve dumanı dışarı çıkartma çalışması gerçekleştirdi. Yangını duyan mahalle sakinleri de kısıtlamayı unutarak sokağa döküldü. Bölgeye gelen emniyet ekipleri sokakta bulunan vatandaşlara kısıtlamayı hatırlatarak evlerine gönderirken, yangın nedeni ile evlerine giremeyen vatandaşlar ise akrabalarının evlerine gönderildi.
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Kısıtlama öncesi çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü
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