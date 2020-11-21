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Kısıtlamaya dakikalar kala manzarası

Koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasına dakikalar kala 'dan son dakika fotoğrafları geldi. Cevizlibağ durağında yoğun kalabalık dikkat çekti. Duraktaki kalabalık sebebiyle sosyal mesafe kuralına uyulmadığı gözlendi.

DHA
Giriş Tarihi: 21.11.2020 19:42 Son Güncelleme: 21.11.2020 19:53 ABONE OL
Kısıtlamaya dakikalar kala İstanbul manzarası

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle 21 Kasım Cumartesi akşam saat 20.00'dan, Pazar sabah saat 10.00'a sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı açıklanmıştı.

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Kısıtlamanın başlamasına dakikalar kala Cevizlibağ metrobüs durağında yoğunluk yaşandı. Duraktaki kalabalık sebebiyle sosyal mesafe kuralına uyulmadı.

DURAKLAR GİBİ ARAÇLARIN İÇİ DE ÇOK KALABALIK

Ayrıca metrobüs araçlarında ve tramvayın içinde de kalabalık olduğu görüldü.

HERKES EVİNE GİTMEYE ÇALIŞIYOR

Durakta otobüs bekleyen bir kişi, "Kısıtlamanın başlamasına 1 saat kaldı haliyle herkes evine gitmeye çalışıyor. Ben de Bahçelievler'de oturuyorum" diye konuştu.

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Kısıtlamaya dakikalar kala İstanbul manzarası
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