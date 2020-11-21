Koronavirüs test kiti üreten firmanın kasasını çaldılar

Hırsızlık olayı saat 19.00'da Başakşehir İkitelli Demirciler Sanayi Sitesi'ndeki koronavirüs test kiti, kolonya, dezenfektan ve antibakteriyel jel fabrikalarına üretim yapan bir işyerinde meydana geldi. Mesai saatimi bittikten sonra iş yerinden çıkan çalışanlar, henüz sanayi sitesini tam olarak terk etmeden kar maskeli 5 kişi lüks otomobille işyerinin kapısına geldi.

KASAYI 4 HIRSIZ OTOMOBİLE ZOR YÜKLEDİ

Ofis katına çıkan hırsızlar odalarda bulunan bazı bilgisayarları aldıktan sonra kasanın yerini buldu. Yaklaşık 300 kilogram ağırlığındaki kasayı yere yatırıp battaniye üzerinde sürükleyen hırsızlar kapıya kadar getirdiler. kasayı merdivenlerden aşağı yuvarlayan hırsızlar işyerinin önüne park ettikleri lüks otomobilin arka koltuklarına kasayı yükledikten sonra olay yerinden kaçtı.

"KASA MİNİMUM 300 KİLOGRAM"

Hırsızlığı ertesi sabah öğrenen firma sahibi Bülent Altınak, "Dolum makineleri yapan sektördeyiz. Pandemi sürecinde kolonya, dezenfektan, antibakteriyel jel ve covid test kiti üretiyoruz. Kasa içinde dolar bazında bir miktar paramız vardı, çekler, dolar çek karnesi, senetler, 200 bin liranın üzerinde nakit para ve evraklarımız, tapularımız vardı. Şirketin bilgilerinin kaydedildiği server harici bir hard disk vardı. Saat akşam 6-7 sıralarında olan bir hırsızlık. Organize sanayide güvenlik var fakat biz komşularımızdan sabah 9'da öğreniyoruz. Adamlar lüks otomobille geliyorlar, 5 kişi giriyorlar, 25 dakika kapıyı açmaya uğraşıyorlar. Kapımızın güvenliği de basit bir güvenlik değil. Üçüncü kattaki kasayı battaniye ile sürükleyip merdivenlerden atarak indiriyorlar. Kasa minimum 300 kilogram. 4 kişi otomobile zor yüklüyor. Odamdan çalınan bilgisayarda tüm makinaların proğramları vardı. Tüm bu çalışmalar aksadı, bir çok sipariş iptal edildi" dedi.

Firma sahibi Bülent Altınak ve çalışanların ifadelerine başvuran polis ekipleri, güvenlik kameralarından yola çıkarak hırsızları yakalama çalışması başlattı.