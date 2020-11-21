Küçükçekmece'de yolcu minibüsleri çarpıştı:3 yaralı

İki minibüsün karıştığı kaza önceki gün Küçükçekmece'de Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Seyir halinde ilerleyen 34 M 526 plakalı bir minibüs yolda yolcu indirmek için durdu. Bu esnada 34 M 492 plakalı başka bir minibüs araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs içerisindeki 4 yolcu çeşitli yerlerinden yaralandılar. Yaralanan yolcular cadde üzerinde ambulans beklerken ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken kaza sonrası iki minibüste de büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.