Levyeli saldırgan olay anını hatırlamıyormuş! Kendini sosyal medyada görünce teslim olmuş

Konya'da kendisine selektör yaptığı gerekçesiyle karayolunun üzerinde durup, sürücü Osman Karaca'ya Levye ile saldıran ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Arif Nafiz Temiz'in (29) ifadesi ortaya çıktı. Temiz ifadesinde, psikolojik tedavi gördüğünü ve olay anına ilişkin hiçbir şey hatırlamadığını ileri sürdü.



Olay iki gün önce merkez Karatay ilçesi Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. Osman Karaca otomobiliyle sol şeritte ilerlediği sırada selektör yaparak, önünde ilerleyen 42 P 4242 plakalı aracın sürücüsünden yol istedi. Öndeki otomobilin sürücüsü de camdan elini uzatıp, çeşitli hareketler yaptı. Daha sonra dörtlülerini yakarak yolun ortasında duran sürücü , Osman Karaca'nın yanına gelerek önce küfretti, ardından da aracından aldığı Levye ile araca zarar verdi.





TUTUKLANDI



Osman Karaca, araç kamerasının kaydettiği görüntülerle polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Bunun üzerine sürücü Arif Nafiz Temiz gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Temiz, çıkarıldığı mahkemece 'mala zarar verme ve kara ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma' suçlarından tutuklandı.



OLAY ANINI HATIRLAMIYORMUŞ



Tutuklanan Arif Nafiz Temiz'in ifadesi de ortaya çıktı. Psikolojik tedavi gördüğünü ve olay anına ilişkin bir şey hatırlamadığını ileri süren Temiz, "Bana obsesif kompulsif bozukluk sizoit teşhisi konuldu. Reçeteli ilaç kullanıyorum. Arkamdan gelen otomobil bana selektör yaptı. Sağ şeride geçerek bu araca yol vermek istedim ancak sağ şerit kalabalık olduğu için geçemedim. Araç sürekli selektör yapmaya devam etti. Bende dörtlülerimi yakarak beni sağımdan geçmesini işaret etmeye çalıştım. Araç bana sürekli selektör yapınca bende sinirlendim. Aracımı sol şeritte park ederek aşağıya indim. Araçta arkamda durdu. Aracın yanına giderek neden sürekli selektör yaptığını sordum. Birden sinir krizi geçirdim daha sonrasında bu sürücü ile aramızda geçen hiçbir olayı hatırlamıyorum. Havalimanına gittiğimi hatırlıyorum. Akşam sosyal medyada bir araç sürücüsü ile yaşadığım olayın videosunu gördüm. Sürücüye küfredip aracımdan bir sopa alarak, sürücünün aracına doğru gitmişim. Bu anları kesinlikle hatırlamıyorum.'dedi.