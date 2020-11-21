Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Eksik ne varsa tamamlanacak

TRTHABER'IN sorularını cevaplayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yılsonuna kadar stajların yapılmayacağını belirtti. Sınavların bir bölümünün yapıldığını söyleyen Bakan Selçuk, "Çocuklarımızın haftada bir gün sınava gitmeleri de doğru değil, bunun için sınavları erteledik. Şimdiye kadar sınavların bir kısmı yapıldı. Bunların tamamı geçerli sayılacak. 4 Ocak sonrası da bu sınavlarla bağlantılı eksik kalan ne varsa onların tamamlanmasını bekliyoruz. 4 Ocak'ta okullar açıldığında hangi hafta neler yapılacak bakacağız. Salgının seyri belli değil, bizim oluşturduğumuz senaryoyu paylaşmak doğru değil. Stajların 4 Ocak'a kadar yapılmaması gerektiği konusunda bir ortak kanaat oluştu, karar alındı" ifadelerini kullandı. ANKARA