Askerlik kasım celbi erteleme haberinin MSB tarafından son dakika olarak duyurulmasının ardından vatandaşlar konuya ilişkin detayları araştırmaya başladı. İlk olarak 22-24 Kasım tarihlerinde sevke tabi olan yükümlülerin sevk tarihlerinin ertelendiği ve Aralık ayında gerçekleşeceği bildirildi. Peki, Bedelli askerlikler ertelendi mi? Askerlik Kasım celbi ne zamana ertelendi? İşte konuya ilişkin gelen son dakika açıklamasının detayları…
ASKERLİK KASIM CELBİ NE ZAMANA ERTELENDİ, SEVKLER NE ZAMAN YAPILACAK? BEDELLİ ASKERLİKLER ERTELENDİ Mİ?
Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada askerlik görevini yapmak üzere 23-24 Kasım tarihlerinde sevkleri gerçekleşecek olan vatandaşların sevk tarihlerinin ertelendiğini bildirdi. Asal.mbs.gov.tr sitesine yapılan bu açıklama sonrasında yoğunluk nedeniyle erişim problemi yaşandı…
ASKERLİK KASIM CELBİ NE ZAMANA ERTELENDİ?
MSB tarafından gelen son dakika açıklaması şöyle;
"Askerlik görevlerini yapmak üzere 23-25 Kasım 2020 tarihlerinde sevke tabi olan yükümlülerin sevkleri 22-24 Aralık 2020 tarihine ertelenmiştir"
23 - 25 KASIM SEVK TARİHLERİ HANGİ YÜKÜMLÜLERİ KAPSIYOR?
MSB tarafından daha önce yapılan duyuruda 23-25 Kasım 2020 sevk tarihleri, 2'nci grup er ve erbaşları kapsıyor. Kasım 2020 celbi askerlik yükümlüleri sevk tarihleri şu şekilde:
Yedek Subay/Astsubay Adayları,
Erbaş/Er (1nci Grup)
Yükümlü Sevk Tarihi: 30 Ekim 2020 Kovid-19 Testinin
Yapılabileceği/ Sevk Belgesinin
Alınabileceği Tarihler: 26-30 Ekim 2020
Bedelli Er (Kasım Celp ve Sevk Dönemi)
Yükümlü Sevk Tarihi: 21 Kasım 2020Kovid-19 Testinin
Yapılabileceği/ Sevk Belgesinin
Alınabileceği Tarihler:
17-21 Kasım 2020
Erbaş/Er (2nci Grup)
Yükümlü Sevk Tarihi: 25 Kasım 2020
Kovid-19 Testinin
Yapılabileceği/ Sevk Belgesinin
Alınabileceği Tarihler: 21-25 Kasım 2020
Erbaş/Er (3ncü Grup)
Yükümlü Sevk Tarihi: 24 Aralık 2020
Kovid-19 Testinin
Yapılabileceği/ Sevk Belgesinin
Alınabileceği Tarihler:20-24 Aralık 2020