Muğla'da 'aile içi bulaş' mücadelesi

Muğla, Covit19 ile mücadelede "Aile içi bulaş" konusunda yoğun çaba harcıyor. Çevresindeki Aydın ve Denizli illerine göre bulaş verileri düşük olmasına karşın geçen aylara göre verilerin yükseldiği ancak en üst seviyede önlemlerle mücadele edildiği öğrenildi.

Yetkililer bakanlıklar tarafında alınan tüm önlemlerin en etkili şekilde uygulandığını sokakta maskesiz kimse olmadığını ve mesafe konusunda yüksek duyarlılık vatandaşlar tarafından azami derecede uygulandığını belirttiler.

AİLE İÇİ BULAŞ RİSKLİ

Sosyal yapısı ve gelenekleri gereği aile ziyaretleri konusunda bulaş riskine karşı vatandaşların her türlü uyarıldığını belirten yetkililer en büyük mücadele alanımız 'aile içi bulaş' olduğunu belirtiyorlar.

Sağlık Bakanlığı yetkililerinden aldığımız bilgilere göre Muğla'da belirlenen 5 Covit19 Hastanesi'nde durum normal seyrederken sağlık ve filyasyon ekipleri bulaş konusunda en küçük bir temas olsa bile üst seviye önlemler alarak anında müdahale ediliyor.





Muğla'nın tüm giriş çıkışlarında Covit19 için yüksek seviye önlemler uygulanıyor.

Turizm ve tarım kenti Muğla'ya günlük giriş miktarının yüksek olduğunu belirten yetkililer bu dönemde akrabalık bağı olan çevre illerden gelenlerin aile içi bulaş miktarını arttırdığını iddia ediyor.