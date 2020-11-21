Öldürüp gömdü, ‘kazaydı’ dedi

Gaziantep Nizip'te, 2 aydır kayıp olan Mehmet Yalnız, arkadaşına ait evin merdiven altında gömülmüş, üzerine beton dökülmüş halde bulundu. Çocuk yaşta anne ve babası ayrılan Yalnız, hırsızlık, uyuşturucu, gasp gibi farklı suçlar nedeniyle zaman zaman cezaevine girip çıktı. 23 ayrı suç kaydı bulunan Yalnız, son olarak geçen nisanda cezaevinden çıktı. 2 ay önce ortadan kaybolan Yalnız'ı göremeyen arkadaşları ve uzak akrabalarının sosyal medyada yaptığı paylaşımlar üzerine harekete geçen Nizip Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu, özel ekip kurarak çalışma başlattı. Yalnız'ın en son kendisi gibi farklı suçlardan 48 kaydı bulunan Eyüp Sarmaşık ile görüştüğü tespit edildi. Gözaltına alınan Sarmaşık, çapraz sorguda suçunu itiraf etti. Sarmaşık'ın ifadesinde, "Evde beraber alkol aldık, pompalı tüfekle oynarken ateş aldı. Mehmet benim arkadaşımdı, öldürmem söz konusu değil, kazayla oldu" dediği öğrenildi. Sarmaşık ve kendisine yardım ettiği belirlenen arkadaşı Ali Eker tutuklandı.