Sahte kimlikli torbacılar katil çıktı

Beyoğlu Çıksalın Mahallesi Mahsi Şeref Sokak üzerinde bulunan adreste uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi alan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, adreste bulunan iki şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler ilk etapta polise sahte kimlik ibrazında bulundu hal ve hareketlerinden şüphelenen polis kimlik taraması yaptığında şüphelilerin asıl isimlerinin Ramazan E. ve Erdoğan S. olduğunu belirledi.

Şüphelilerin Uyap sorgusunda Ramazan E.'nin Tasarlayarak Adam Öldürme, Hırsızlık, Silahlı Tehdit suçlarından arandığı, Erdoğan S. isimli şahsın Tasarlayarak Kasten Adam Öldürme, Silahlı Tehdit, Silahlı Ateş Etme arandığı, her iki şahsında 10 Ekim 2019 günü Gaziosmanpaşa ilçesinde meydana gelen Murat Kartal isimli şahsı Kasten Öldürme olayının failleri oldukları tespit edildi.

GEÇEN YIL ADAM ÖLDÜRMÜŞLER

Geçtiğimiz yıl Gaziosmanpaşa Bağlarbaşı Mahallesi Kavaklı Dere sokakta meydana gelen olay iddiaya göre şöyle yaşanmıştı. Erdoğan S. ve Ramazan E., isimli 2 şüpheli buradaki dükkanın önüne gelerek, Murat Kartal ile tartıştı. Kavgaya dönüşen tartışmada şüpheliler Murat Kartal ve Seyfettin Ödemiş'i silahla vurarak, yaraladı. Şüpheliler, olay yerinden kaçarken, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Murat Kartal yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

411 GRAM KOKAİN ELE GEÇTİ

Şüphelilerin kaldıkları adreste yapılan aramada ise 411 gram kokain, 252 gram Marihuana adı verilen uyuşturucu, 1 adet tabanca, 2 adet sahte kimlik ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

TUTUKLANDILAR

Şüphelilerden Erdoğan S.'nin Kasten adam öldürme, 14 adet Kasten Yaralama, 2 adet uyuşturucu ticareti ve hırsızlık suçlarından 21 adet, Ramazan E.'nin ise 2 adet Kasten adam öldürme, 19 adet kasten adam yaralama, uyuşturucu ticareti, hırsızlık ve 2 adet mukavemetten 32 suç kaydı olduğu öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.