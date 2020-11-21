Şanlıurfa’da yeni yoğun bakım ünitesi açıldı

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. M. Emre Erkuş 15 yataklı yeni yoğun bakım ünitesinin hizmete girdiğini duyurdu. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının en çok görüldüğü illerden biri olan Şanlıurfa'da yeni yoğun bakım ünitesine kavuştu.

Pandemi öncesinde de kentte sık sık dile getirilen yoğun bakım ünitesinin sayıca yetersizliği nihayet somut bir adımla yerini sevindiren bir gelişmeye bıraktı. Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. M. Emre Erkuş Şanlıurfa Eğitim Araştırma Hastanemizde 15 yataklı yeni yoğun bakım ünitesinin hizmet vermeye başladığını duyurdu. Müdür Erkuş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; "Şanlıurfa Eğitim Araştırma Hastanemizde 15 yataklı yeni yoğun bakım ünitemiz hizmet vermeye başlamıştır. Pandemi döneminde Şanlıurfa il genelinde yeni olarak hizmete açılan ilave yoğun bakım yatak sayısı 86 ya ulaştı'' ifadelerini kullandı.