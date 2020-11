Savaşçı hücreler için yeşil sebze şart

Koronavirüsle birlikte yaşamaya çalıştığımız bu günlerde, bağışıklık sistemimizi güçlendirmek virüse karşı savaşı kazanmak anlamına geliyor. Almanya'da bitkisel tedavi (fitoterapi) eğitimi alan Dr. Murat Berksoy, vücudun savunma sistemini güçlendirmek için SABAH aracılığıyla şifa reçeteleri sunuyor. Berksoy "Bağışıklık sistemini güçlendirecek ve bütünsel sağlığımız için bizi her yaşta ve her koşulda destekleyecek çok özel besinlerimiz var" diyor. "Su içmeyi ihhmal etmeyin" diyen Berksoy, o besinleri ve özelliklerini, neye şifa olduklarını şöyle sıralıyor:

Sarımsak: Çiğ sarımsakta bulunan "allicin" maddesi, bağışıklık sistemimizin savaşçısı olan NK hücrelerinin en önemli desteği. Allicin maddesi enfeksiyon tedavisinde, özellikle Kovid-19 nedeniyle vücutta nefes darlığına neden olabilen sitokin fırtınasını önlemekte büyük destek sağlıyor.

Mantar: Çok pahalı olanları almanıza gerek yok. Vücudumuzda 'IgA antikoru' üretilmesini sağlar. Her gün tüketildiğinde bağışıklık sisteminizde önemli bir desteği alırsınız.







Yeşil sebzeler: Tere, ıspanak gibi yeşil yapraklı sebzeler menünüzden asla çıkmasın. Özel sülfür molekülleri ile bağırsak sistemimizin önemli savaşçıları olan bu sebzeler ile tüm saldırılar bize uzak kalacaktır. Ancak tamamen pişirerek öldürmeyin, o zaman işe yaramazlar. Sebzelerin yannıda baklagiller de değerlidir.

Zeytinyağı: Besinleri kullanırken saf doğal zeytinyağından destek almayı unutmayın.

Balık: Sofrada balık olsun. Düzenli olarak balık yiyin. Balıkta bulunan yağlar bağışıklık sisteminizi güçlendiriyor.

Şeker ve tuz: Uzak kalmalısınız.

Meyveler: Günde 5 porsiyon meyve tüketin. Diyabet varsa doktorunuza danışın.

Egzersiz: Günde bir kilometre yürüyüş ya da haftada üç kez hafif egzersiz yapın.

Selenyum: Fındık, fıstık, balık, tahıl gibi ürünlerde bol miktarda bulunuyor.

Uyku: Bağışıklık sisteminin iyi çalışmasında etkili oluyor.



SAVAŞÇI KURABİYE



Dr. Berksoy, Kovid'e karşı savaşçı kurabiye tarifi de verdi "Bu özel kurabiyelerden 2 tane tükettiğinizde 9 gram lif ve 9 gram protein almış olacaksınız. Kaliteli bir enerji desteği sizi bekliyor" dedi. -2 adet orta boy muz -1/4 bardak badem yağı -2 çay kaşığı tarçın -2 yemek kaşığı toz keten tohumu -2 bardak yulaf -1/4 bardak kıyılmış cranberry (Turna yemişi) -2 yemek kaşığı chia tohumu



ZIMBA GİBİ YAPACAK BİTKİ ÇAYLARI



MÜRVERLİ ÇAY: Anadolu'nun şifalı ağacı kara mürver, en etkili kalkan. 2 tatlı kaşığı 3-4 gram kara mürver çiçeği bir fincan yani kaynar suda üzeri kapalı şekilde 5 dakika demlenip, günde 2 defa içilmeli.

IHLAMUR ÇİÇEĞİ: Hem öksürüğü rahatlatır, hem balgam söker. 2-4 gram ıhlamur 1 fincan kaynar su içinde 5 dakika demlenir. Günde 2 defa içilir.

GİNSENG KÖKÜ: Hücre bölünmesi, DNA ve protein sentezi ile bağışıklığı olumlu yönde etkiler. 1 yemek kaşığı rendelenmiş ginseng, 1 tatlı kaşığı rendelenmiş zencefil, 1 çay kaşığı rendelenmiş tarçın çubuğu sıcak suda 5 dakika demlenir. Limon koyarak içilebilir.

ÖZEL KARIŞIM: 20 gram ekinezya bitkisinin kurutulmuş kökü, 20 gram çuha kökü, 20 gram kekik, 5 gram tarçın, 5 gram bamya çiçeği, 5 gram zencefil karıştırılır. Bir tatlı kaşığı bir fincanda sıcak suyla demlenir.