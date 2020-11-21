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çekiliş sonuçları için dakikalar kaldı! Loto çekiliş canlı yayını ve bilet sorgulama ekranı

Şans oyunu tutkunları, bir gün aradan sonra çekiliş heyecanını beklemeye koyuldu. Çılgın çekiliş sonuçları bugün yapılacak olan Online online canlı yayını ile belli olacak. Loto büyük ikramiye miktarı 81 milyon TL'yi aştı. Peki, Çılgın Sayısal Loto çekilişi saat kaçta yapılacak? Bu başlık altında, Cumartesi tarihli Sayısal Loto çekiliş sonuçları hakkında detaylar ve hızlı bilet sorgulama ekranı yer almaktadır.

Giriş Tarihi: 21.11.2020 18:13 ABONE OL
Sayısal Loto çekiliş sonuçları için dakikalar kaldı! 21 Kasım Çılgın Sayısal Loto çekiliş canlı yayını ve bilet sorgulama ekranı

Çılgın Sayısal Loto'da büyük ikramiye 81 milyon lirayı buldu! Bugün yapılacak çekiliş için heyecanlı bekleyişe koyulan şans oyunu tutkunları, çekilişin ne zaman, saat kaçta yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, Milli Piyango Online koordinesinde gerçekleştirilecek olan Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, büyük ikramiye sahibini buldu mu? İşte, Çılgın Sayısal Loto bilet sorgulama ekranı ve bugünkü çekiliş sonuçları ile ilgili merak edilenler...

SAYISAL LOTO SONUÇLARI (21 KASIM 2020 CUMARTESI)

Milli Piyango Online üzerinden Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı çekilişiyle MPİ 21 Kasım Sayısal Loto sonuçları hakkında detaylar ve son çekilişe ait MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı şu şekilde;

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Bugünkü Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli olduğu anda bu başlık altında yer alacaktır.

Milli Piyango İdaresi (MPİ) bir önceki (18 Kasım) Sayısal Loto sonuçları: 55 - 87 - 8 - 50 - 71 - 22 + 18 (Joker)

Şanslı numaraların küçükten büyüğe doğru sıralanışı şöyle;

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ...

SAYISAL LOTO CANLI ÇEKİLİŞ | TIKLAYINIZ

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

  • Sayısal Loto'nun adı artık Çılgın Sayısal Loto oldu. Çılgın Sayısal Loto'nun oyun kuralları şöyle:
  • Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.
  • Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
  • Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

Sen Seç!

  • Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto'nun sizler için geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.

SİSTEM OYUNU

  • Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyun, bir kuponda 6'dan fazla rakam seçilmesiyle oluşur. Oyuncular, altıdan fazla rakam seçerek seçilen rakamlarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler..
  • Çılgın Sayısal Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!
  • Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı; çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

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  • Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir. Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

ŞANS TOPU 18 KASIM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ...

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Sayısal Loto çekiliş sonuçları için dakikalar kaldı! 21 Kasım Çılgın Sayısal Loto çekiliş canlı yayını ve bilet sorgulama ekranı
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