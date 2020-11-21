Sayısal Loto sonuçları belli oldu mu? 21 Kasım MPİ Çılgın Sayısal Loto çekiliş canlı yayını ve bilet sorgulama ekranı

Çılgın Sayısal Loto'da büyük ikramiye 81 milyon lirayı buldu! Bugün yapılacak çekiliş için heyecanlı bekleyişe koyulan şans oyunu tutkunları, çekilişin ne zaman, saat kaçta yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, Milli Piyango Online koordinesinde gerçekleştirilecek olan Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, büyük ikramiye sahibini buldu mu? İşte, Çılgın Sayısal Loto bilet sorgulama ekranı ve bugünkü çekiliş sonuçları ile ilgili merak edilenler...

SAYISAL LOTO SONUÇLARI (21 KASIM 2020 CUMARTESI)

Milli Piyango Online üzerinden Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı çekilişiyle MPİ 21 Kasım Sayısal Loto sonuçları hakkında detaylar ve son çekilişe ait MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı şu şekilde;