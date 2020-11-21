Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 21 Kasım MPİ Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu, kazandıran numaralar ve bilet sorgulama ekranı

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sonuçları açıklandı! MPİ Loto çekiliş sonucu, kazandıran numaralar ve bilet sorgulama ekranı

Sayısal çekilişi yapıldı! Şans oyunu takipçileri için heyecanlı geri sayım 1 gün aradan sonra sona erdi. Çılgın çekiliş sonuçları bugün yapılan Online online canlı yayını ile açıklandı. Loto büyük ikramiye miktarı 81 milyon TL'yi aştı. Peki, Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu ve kazandıran numaralar hangileri oldu? Aşağıda, tarihli Sayısal Loto çekiliş sonuçları hakkında detaylar ve hızlı bilet sorgulama ekranı yer alıyor

Giriş Tarihi: 21.11.2020 21:34 Son Güncelleme: 21.11.2020 21:36 ABONE OL
Sayısal Loto sonuçları belli oldu mu? 21 Kasım MPİ Çılgın Sayısal Loto çekiliş canlı yayını ve bilet sorgulama ekranı

Çılgın 'da büyük ikramiye 81 milyon lirayı buldu! Bugün yapılacak çekiliş için heyecanlı bekleyişe koyulan şans oyunu tutkunları, çekiliş sonuçları ile kazandıran numaraları araştırmaya başladı. Peki, Online koordinesinde gerçekleştirilecek olan Loto çekiliş sonuçları neticesinde büyük ikramiye sahibini buldu mu? İşte, Çılgın Sayısal Loto bilet sorgulama ekranı ve bugünkü çekiliş sonuçları ile ilgili merak edilenler...

SAYISAL LOTO SONUÇLARI (21 KASIM 2020 CUMARTESİ)

Milli Piyango Online üzerinden Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı çekilişiyle MPİ Sayısal Loto sonuçları hakkında detaylar ve son çekilişe ait MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı şu şekilde;

Sayısal Loto sonuçları belli oldu mu? 21 Kasım MPİ Çılgın Sayısal Loto çekiliş canlı yayını ve bilet sorgulama ekranı

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 21 KASIM

Bugünün kazandıran numaraları: 8, 22, 50, 55, 71, 87, 18

Milli Piyango İdaresi (MPİ) bir önceki (18 Kasım) Sayısal Loto sonuçları: 55 - 87 - 8 - 50 - 71 - 22 + 18 (Joker)

Şanslı numaraların küçükten büyüğe doğru sıralanışı şöyle;

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ...

SAYISAL LOTO CANLI ÇEKİLİŞ | TIKLAYINIZ

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

  • Sayısal Loto'nun adı artık Çılgın Sayısal Loto oldu. Çılgın Sayısal Loto'nun oyun kuralları şöyle:
  • Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.
  • Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
  • Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

Sen Seç!

  • Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto'nun sizler için geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.

SİSTEM OYUNU

  • Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyun, bir kuponda 6'dan fazla rakam seçilmesiyle oluşur. Oyuncular, altıdan fazla rakam seçerek seçilen rakamlarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler..
  • Çılgın Sayısal Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!
  • Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı; çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

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  • Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

Sayısal Loto sonuçları belli oldu mu? 21 Kasım MPİ Çılgın Sayısal Loto çekiliş canlı yayını ve bilet sorgulama ekranı

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir. Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 21 Kasım MPİ Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu, kazandıran numaralar ve bilet sorgulama ekranı
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