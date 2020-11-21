Sivas'ın Pamukkale'si Altınkale hizmete açıldı

Sivas'ta, Pamukkale'ye benzerliğiyle dikkat çeken ve sudaki kükürdün oluşturduğu sarı tortular nedeniyle Altınkale adı verilen Sıcak Çermik Termal Bölgesi'ndeki termal tesis düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Sivas Valiliği tarafından şehrin termal turizm potansiyelinin açığa çıkarılmasına katkı sağlanması amacıyla hayata geçirilen 'Altınkale Projesi' tamamlandı. Sıcak Çermik Termal Bölgesi'nde düzenlenen Altınkale'nin açılış törenine Sivas Valisi Salih Ayhan, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ile protokol üyeleri katıldı.

ALTINKALE SİVAS EKONOMİSİNE KATKI SAĞLAYACAK

Açılış töreninde konuşan Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Altınkale'nin Sivas ekonomisine büyük katkı sağlayacağını belirterek; "Bugün şehrimiz ve bölgemiz için önemli bir eserin açılışını yapıyoruz. Sivas'ta ortaya koymak istediğimiz yönetim anlayışının en büyük somut örneklerinden birisi de Altınkale Projesidir. Sultan şehrimize hizmet etme konusunda ortak hedef belirleme ve bu hedefe birlikte yürüme aşamasında çalışmamızın en taze örneğinin açılışını yapıyoruz. Sıcak Çermiği cazibe merkezi haline getirebilmek için ortak paydada çalışmalarımız devam edecek. Bu anlamda daha önceki dönemde yapılan Aqua Parkımızı da pandemi sürecinden sonra hayata geçireceğiz" diye konuştu.

SİVAS'IN BUGÜNÜ DÜNDEN ÇOK DAHA İYİ

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz ise; "Birlik ve beraberlik olunca ortaya güzel eserler çıktığını işte bu projede görüyoruz. Sivas'ın her ilçesi ayrı bir güzel merkezi ayrı güzel. İşte bu cazibe merkezlerini artırmamız gerekiyor. Sivas'a gidelim ama niye gidelim denildiği zaman herkesin aklına muhakkak Kangal'da Balıklı Kaplıca var mutlaka görmelisin, Kangal Köpek Çiftliği var mutlaka görmelisin, Türk İslam Eseri olup da UNESCO dünya miras listesine Türkiye'de ilk giren eser Divriği'de Ulu Camiyi mutlaka görmelisin, orayı görmeden ölme diyebilmeliyiz. İşte Altınkale işte Sıcak Çermik bölgemiz. Yapılan yatırımlarla birlikte cazibesini katlayarak artıran bir bölgemiz oldu" dedi.

ALTINKALE, JEOLOJİK ANLAMDA AÇIK HAVA MÜZESİ HALİNE GELDİ

Sivas Valisi Salih Ayhan'da Sıcak Çermik'in son yıllarda yapılan yatırımlarla kültürel dokusunu muhafaza ederek gelişmeye devam ettiğini belirterek; "Tabi ki pek çok hastalığa şifa olan bu kükürdümüz, yeni yatırımlarla ilimize, bölgemize ve ülkemize hizmetler verecektir. Çalıştaylar yaptık, birçok alandaki ihtiyaçları tespit ettik. Bunlardan bir tanesi de termal turizmi canlandırmasıyla birlikte buranın görünürlüğünü sağlamak açısından daha önce gündem olan Altınkale'yi de gündeme aldık. Altınkale sıcak çermiği Sivas'ın adeta nazar boncuğu oldu. Birçok yerde termal var ancak görselliği ön plana çıkarmakta çok önemli. Yapılmaya başlandığında da buraya hafta sonları yüzlerce araç geliyordu. Jeolojik anlamda adeta açık hava müzesi haline geldi. 40 bin metre alanıyla Pamukkale'den daha büyük alana sahip. Burası birçok firmanın hafriyat döküm alanıydı, şimdi insanların gönlüne ve gözüne hitap eden alan oldu" dedi.

Protokol konuşmalarının ardından dua edilmesiyle, kurdele kesimi gerçekleştirildi.

Açılışın ardından Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz ve il protokolü Altınkale'yi gezdi.