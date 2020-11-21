Son dakika: Düzce'de korkunç kaza! Bavulların altında unutuldular! Ekipler tam gidecekken...

Kaza saat 05.00 sıralarında TEM Otoyolu Kaynaşlı mevkisinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden Muhammet Sezer yönetimindeki 34 GK 807 plakalı minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjde bulunan bariyerlere çarptı. Karayolundaki diğer sürücülerin haber vermesiyle olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ilk önce Muahmmet Sezer, Gülseven Sezer, Ali Osman Kaplan, Ali Sezer ve Saliha Cengiz yaralandığı belirlendi.