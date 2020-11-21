Son dakika haberi: Meteoroloji'den uyarı geldi! O illerde kar ve yağmur bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının Güneydoğu kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi beklenmektedir.

KAR, DOĞU'DAN GİRİŞ YAPTI

Hava sıcaklıkların mevsim normallerinde düşmesi ile birlikte beklenen kar yağışı geldi. Doğu Anadolu Bölgesinde bulunan kentlerde hava sıcaklıkları sıfırın altında ölçülürken, şehir merkezlerinde de kar yağışı başladı.

Yaklaşık bir haftadır yer yer yüksek kesimlerde görülen kar yağışı, tüm bölgede etkisini gösterdi. Erzurum'da vatandaşlar sabaha beyaz örtülü ile başlarken, Palandöken'de de kar kalınlığı 100 santimetreyi aştı. Yollarda olası trafik aksamalarına karşın Belediye ve Karayolları ekipleri, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre hava sıcaklıkları Çarşamba gününe kadar bölgede kar yağışlı ve parçalı bulutlu olacak. Hava sıcaklıklarının ise sıfırın altında 10 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Tahminlere göre Ardahan'ın Göle ilçesinde sıcaklık sıfırın altında 15 dereceye kadar düşecek. Bölge'de önümüzde ki haftadan itibaren kar yağışı etkisini artıracak.

İŞTE YURTTA HAVA DURUMU:

Ankara: Parçalı bulutlu 11

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 14

İzmir: Parçalı bulutlu 17

Adana: Parçalı bulutlu 22

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu 15

Antalya: Parçalı bulutlu 23

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 14

Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 15

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı 5

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 14