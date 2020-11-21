SON DAKİKA | Prof. Ahmet Ercan beklenen Marmara depremi için uyarmıştı! 90 bina ve 7 okul için yıkım kararı alındı

Çolak, "Tabii akla gelen soru 'Tekirdağ depreme hazır mı?' sorusu. Bunu nasıl cevaplamak gerekir. Aslında önümüzde örnekler de var. Tekirdağ değil, Türkiye depreme hazır değil. Bunu en son 30 Ekim'de yaşadığımız İzmir depreminde gördük. Ne yazık ki ülkemizde deprem sadece olduğu zamanlar hatırlanan, daha sonra unutulan, depremle ilgili gerekli eylem, hazırlıklı çalışmaları yapılmayıp ertelenen bir olay olarak karşımıza çıkıyor. Tekirdağ'da olduğu gibi çevrelerinde de yapı stoku gibi herhangi bir çalışma olmadığını biliyoruz. Tabii ki bu süreçlere meslek odalarının katılmaması da bizim bilgi seviyemizde sınırlarımızı düşürüyor. Bunu da anlamış değiliz" dedi.

100 KİLOMETRE ÇAPINDA ETKİLENEBİLİR

Yaşanacak Tekirdağ depreminin yaklaşık olarak 100 kilometre bir alanı etkileyebileceğini ifade eden Nihat Çolak, "Bu yüzden Tekirdağ bölgesinde yaşanacak bir depremde 100 kilometre çapındaki tüm yerleşim alanlarının da ciddi şekilde etkileneceğini söyleyebiliriz. Bu etkilenmede de zemin durumuna göre, alüvyon zeminlerde, sıvılaşma söz konusu olabilecek zeminlerde ciddi hasarlarla karşılaşmamız mümkün olacaktır.