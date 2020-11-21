DİKKAT! Şehirlerarası Seyahat yasağı izin belgesi nasıl alınır? Kimler seyahat izin belgesi alabilir, başvuru nasıl yapılır?

Gelen son dakika haberine göre; vatandaşların hafta sonu bazı mecburi durumlarda kendi özel araçları ile sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde şehirler arası seyahat izin belgesi talebiyle şehir değiştirebilecekleri bildirildi. Bu kapsamda başvurular Bakanlığa ait e-Başvuru sistemi veya ALO 199 hattı ile sağlanacak. Peki, Şehirler arası Seyahat yasağı izin belgesi nasıl alınır, kimler seyahat izin belgesi alabilir? İşte tüm detaylar…

HAFTA SONU ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI İZİN BELGESİ NASIL ALINIR, KİMLER SEYAHAT İZNİ ALABİLİR?

Hafta sonu belirlenen saatler aralığında uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması sürecine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Vatandaşlar kısıtlama saatlerinde bazı zaruri durumlarda seyahat izin belgesi başvurusu ile şehirler arası geçiş yapabilecek.