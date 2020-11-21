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Son dakika uyarısı: Kar... Sağanak... Kuvvetli Rüzgar! O illerde yaşayanlar dikkat

'den gelen son dakika raporuna göre; Bugün ülkenin birçok bölümünde sağanak yağış beklenirken yağışların kıyılarda sağanak, iç kesimlerde yağmur, yüksek kesimlerde ise kar şeklinde gerçekleşeceği bildirildi. Özellikle sabah kesimlerinde Karadeniz kıyılarında gerçekleşecek yağışlardan kaynaklı olarak vatandaşlar tedbirli olmaları yönünde uyarılıyor. İşte Meteoroloji'den gelen son dakika hava durumu raporunun detayları…

Giriş Tarihi: 21.11.2020 11:13 Son Güncelleme: 21.11.2020 11:24 ABONE OL
Son dakika hava durumu uyarısı: Kar... Sağanak... Kuvvetli Rüzgar! O illerde yaşayanlar dikkat

Son dakika haberler… Günlük hava durumu tahmin raporuna göre; ülkenin birçok kesiminde sağanak yağış gözlemleneceği bildirildi. Öte yandan gelen raporda yüksek kesimlerde yağışların karla karışık yağmur veya kar yağışı olarak etkili olacağı bildirildi. Marmara bölgesinde ve Kuzey Ege kıyılarında ise kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı. Vatandaşlara yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği ifade edildi. İşte Meteoroloji'den gelen son dakika hava durumu raporunun detayları…

METEOROLOJİ HAVA DURUMU RAPORUNDA DUYURDU

Bugün ve yarın olmak üzere özellikle Karadeniz ve Marmara bölgesini kapsayan yağışlı hava uyarısı Meteoroloji'den geldi. Hava durumu raporuna göre; Sıcaklıkların özellikle Güneydoğu kesimlerinde 2-4 derece kadar artacağı bildirilirken yüksek kesimlerde ise kar yağışı bekleniyor…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz (Amasya ve Tokat dışında), Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Siirt ile Kırklareli kıyılarının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarda sağanak, iç kesimlerde yağmur, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; sabah saatlerinde Rize çevreleri ile Trabzon'un doğu, Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Sıcaklıkların Güneydoğu kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgar; Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi beklenmektedir.

Yağışların; sabah saatlerinde Rize çevreleri ile Trabzon'un doğu, Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Rüzgarın; Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (30-60 km/saat) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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Son dakika hava durumu uyarısı: Kar... Sağanak... Kuvvetli Rüzgar! O illerde yaşayanlar dikkat
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