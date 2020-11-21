Son dakika hava durumu uyarısı: Kar... Sağanak... Kuvvetli Rüzgar! O illerde yaşayanlar dikkat

Son dakika haberler… Günlük hava durumu tahmin raporuna göre; ülkenin birçok kesiminde sağanak yağış gözlemleneceği bildirildi. Öte yandan gelen raporda yüksek kesimlerde yağışların karla karışık yağmur veya kar yağışı olarak etkili olacağı bildirildi. Marmara bölgesinde ve Kuzey Ege kıyılarında ise kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı. Vatandaşlara yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği ifade edildi. İşte Meteoroloji'den gelen son dakika hava durumu raporunun detayları…

METEOROLOJİ HAVA DURUMU RAPORUNDA DUYURDU

Bugün ve yarın olmak üzere özellikle Karadeniz ve Marmara bölgesini kapsayan yağışlı hava uyarısı Meteoroloji'den geldi. Hava durumu raporuna göre; Sıcaklıkların özellikle Güneydoğu kesimlerinde 2-4 derece kadar artacağı bildirilirken yüksek kesimlerde ise kar yağışı bekleniyor…