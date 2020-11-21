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: Koronavirüs tedbirleri bugün yürürlüğe girmişti! Taksim'de ilginç görüntüler! Yasağı çiğnemediler ama...

haberi: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin aldığı koronavirüs tedbiri kararlarını Başkan Recep Tayyip Erdoğan duyurdu. Erdoğan'ın açıklamasının ardından İçişleri Bakanlığı konuya ilişkin yayınladığı genelgeler ile kısıtlamaların çerçevesini netleştirdi. Kısıtlamalar arasında restoran, lokanta ve kafelerin yalnızca paket servis ve gel-al yöntemi ile hizmet verebileceği belirtildi. Kısıtlamanın yürürlüğe girmesinin ardından 'ndaki büfelerin önünde ilginç görüntüler oluştu. Vatandaşlar, lokantalarda oturamayınca, aldıkları yiyecekleri kapının önünde ayaküstü tüketti. Bazı noktalarda uzun kuyruklar oluştu.

DHA
Giriş Tarihi: 21.11.2020 16:48 Son Güncelleme: 21.11.2020 16:57 ABONE OL
Son dakika: Koronavirüs tedbirleri bugün yürürlüğe girmişti! Taksim'de ilginç görüntüler! Yasağı çiğnemediler ama...

Yeni kısıtlamalar kapsamında restoranlar içeriye müşteri almayıp sadece gel al ve paket servisi yaparak hizmet veriyor. Taksim Meydanı'ndaki lokantadan yiyecek alanlar büfelerin önünden ayrılmayıp yemeklerini sokakta ve yere çökerek yerken kalabalık oluşturdu.

Beyoğlu Taksim Meydanı'ndaki dönerciler sadece gel al ve paket servisi yaparak hizmet veriyor. Buradaki büfelerden yiyecek, içecek alan kişiler dükkanlarda oturamadığı için ellerindeki yiyecekleri dükkan önünde yerken kalabalık oluştu.

Bazı kişilerin de dükkan önünde yere çökerek yemek yedikleri görüldü. Çalışanların uyarısına rağmen uzaklaşmayan kişiler sosyal mesafe kuralına da aldırış etmedi.

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Son dakika: Koronavirüs tedbirleri bugün yürürlüğe girmişti! Taksim'de ilginç görüntüler! Yasağı çiğnemediler ama...
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