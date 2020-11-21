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Tam saatinde cadde ve sokaklar boşaldı

Koronavirüs salgını ile mücadelede alınan ek tedbirler doğrultusunda,   yurt genelinde olduğu gibi ’nde de saat 20.00 itibariyle sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kocaeli’nde Cadde ve sokaklar bomboş kaldı.

ABBAS ÇAKAR
Giriş Tarihi: 21.11.2020 21:07 ABONE OL
Tam saatinde cadde ve sokaklar boşaldı

Son günlerde artan vakalar nedeniyle, Koronavirüs ile mücadele kapsamında yurt genelinde bir dizi ek tedbir alındı. Bu tedbirler doğrultusunda Cuma sabahından itibaren restoran, kafe ve kahvehane gibi mekânlarda oturmak kısıtılandı. Ayrıca satılan ürünlerin sadece paket servis olarak yapılmasına başlandı. Akşam saat 20.00 itibarıyla da sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Akşam saatlerinde vatandaşlar işlerini bitirerek evlerine gitti. Meydan, cadde ve sokakların boşaldığı saatlerde ise polis ve jandarma bölgelerinde denetimlere başlandı. Pazar sabahı saat 10.00'da bitecek yasak, akşam saat 20:00 'de tekrar başlayacak ve Pazartesi günü saat 05:00'te sonra erecek.

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Tam saatinde cadde ve sokaklar boşaldı
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