Trafikte yol verme kavgası canından ediyordu!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan bir iddianamede kavga etiği sırada genç adamın göğsüne bıçak saplayan saldırgan 'Kasten Adam Öldürmeye Teşebbüs' suçundan yargılanıyor. Savcı iddianamede 25 yaşındaki gencin sapladığı bıçağın sol tarafına bilerek isabet ettirdiğini öldürme kastının olduğunu anlattı. Olay geçtiğimiz günlerde İstanbul Gaziosmanpaşa'da meydana geldi. trafikte aracıyla seyir halinde bulunan M.E., başka bir araç sürücüsü ile yol verme tartışması yaşadı.

ÖFKELENİP BIÇAĞI GÖĞSÜNE SAPLADI

Tartışma kısa süre sonra arbedeye dönüştü. Yaşanan arbedede diğer aracın sürücüsü F.Ş., öfkeye kapılınca aracını diğer aracın önüne kırarak M.E.'ye yöneldi. Taraflar birbirlerini darp etmeye çalışırken iddiaya göre bu sırada F.Ş., cebinden çıkardığı bıçakla genç adama saldırdı. Öfkeyle bıçağı genç adamın göğüs kafesine sapladı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Diğer sürücülerin ihbarı sonrası olay yerine ambulans ve polis ekipleri geldi. Gözaltına alınan sürücü pişman olduğunu dile getirirken ağır yaralanan genç adam hastanede tedavi altına alındı. Taraflar arasındaki tartışma MOBESE görüntülerine de yansıdı. F.Ş.'nin agresif hareketlerle M.E.'nin kullandığı araca yöneldiği, önce tekme attığı ardından dışarı çıkan genç adama bıçağı sapladığı görüntülendi.

25 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen öfkeli sürücü tutuklanarak cezaevine gönderilirken hakkında 25 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Hazırlanan iddianamede savcı öfkeli sürücünün genç adama sapladığı bıçağın kalbe çok yakın olduğunu, bu nedenle öldürmeye teşebbüs ettiğini kaydetti. Yaralı gencin tedavisi devam ederken öfkeli sürücü Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.