Tüm mal varlığını merakı için harcadı

'EVİMİ, ARABAMI VE ARSAMI BU İŞE YATIRDIM'

Hanifi Özaslan, 40 yıldır antikaların kendisinde hem tutku hem de hastalık haline geldiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Bu işi yapmaya başladığımda köyde bir dükkan açtım, ardından bir süre sonra Gaziantep'e geldim. İşe başlarken sermayem yoktu. Köyde bir evim vardı. Onu satarak başladım. Ardından bir arabamı, arsamı ve bir dükkanımı sattım. Parayı bu işlere bağladım. Bu işi yaparken sonra tüm antikacılarda olduğu gibi hastalık haline geldi. Aldığınız eşyayı satmak istemiyor ve sürekli biriktiriyorsunuz. Bu işi yaparken zevk alıyorum. Aylık gelirim olsa bazı eşyalarımı hiç satmam."