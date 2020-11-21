Türkiye bu olayı konuşuyor: Ayıdan kaçtı koranavirüse yakalandı!

Alucra ilçesine bağlı Hacılı köyünde 15 Kasım günü çiftçi Fatih Çoştur, hafta sonu gezmek için gittiği kırsal alanda, ormandan çıkan ayının saldırısına uğradı. Çevredeki çoban köpekleri de ayıya, saldırdı. Ayı hızla kaçarak, ormana dönerken Coştur, el ve bacağı ile baldırı ve sırtından yaralandı. Köpeklerin havlama sesi üzerine bölgedekilerin yardımına koştuğu Coştur, vatandaşlar tarafından ilçe devlet hastanesine götürüldü. Burada ilk müdahalesi yapılan Coştur, önce Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.