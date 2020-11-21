Bugün berberler ve kuaförler açık mı? 21-22 Kasım sokağa çıkma yasağında berberler ve kuaförler çalışıyor mu?

Yarın berberler ve kuaförler açık mı? Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağında kapalı ve açık kurumlar belli oldu. Salgınla mücadele topyekun devam ederken berber ve kuaförlerin çalışma saatleri merak edildi. İçişleri Bakanlığı genelgesine göre corona önlemleri nedeniyle alınan karar doğrultusunda berberler ve kuaförlerin çalışma saatlerinde değişiklikle meydana geldi. Peki Yarın berberler ve kuaförler açık mı? 21-22 Kasım sokağa çıkma yasağında berberler ve kuaförler çalışıyor mu?

YARIN BERBERLER VE KUAFÖRLER AÇIK MI?

Korona tedbirleri kapsamında hafta sonu belirli saatlerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Hafta sonuna denk gelen sokağa çıkma yasağında berberlerin ve kuaförlerin çalışma saatleri merak edildi. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelgeye göre berber ve kuaför gibi işletmelerin çalışma süreleri saat 10.00 ile 20.00 arası olarak sınırlanacak…