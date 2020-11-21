Yol uygulamasında yakalandılar! Silah da çıktı, uyuşturucu da!

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri, motosiklet sürücülerine yönelik yol uygulamasında 722 kişiyi kontrolden geçirdi. Özellikle "Kask İhlali" başta olmak üzere trafik kurallarına uymadıkları saptanan motosiklet sürücülerine 41 bin 418 lira ceza kesildi. Silah, çalıntı motosikletler ve uyuşturucu maddelerle yakalanan beş şüpheli gözaltına alındı.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri, motosiklet sürücülerine yönelik seri yol uygulaması gerçekleştirdi. Trafik kurallarını ihlal eden sürücüler ile suç unsurlarına adeta göz açtırılmadı. Kontrol ve denetimlerde 722 kişi Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolünden geçirildi. 493 motosiklet denetlendi. Özellikle "Kask İhlali" başta olmak üzere trafik kurallarına uymadıkları saptanan motosiklet sürücülerine farklı maddelerden 41 bin 418 lira trafik cezası kesildi. Çalıntı olduğu saptanan iki motosiklet bağlandı.

Bir motosiklet sürücüsü, içerisinde beş mermi bulunan ruhsatsız bir silahla yakalandı. İki motosiklet sürücüsü de kasklarının içerisine gizledikleri 22.46 gram uyuşturucu maddeyle suçüstü yakalandı. Silah, çalıntı motosikletler ve uyuşturucu maddelerle yakalanan beş şüpheli gözaltına alındı. Ehliyetsiz motosiklet kullanan dört sürücünün motosikletleri de bağlandı.