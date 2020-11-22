Aç bırakılan yavru köpeklerle ilgili valilikten açıklama

Cuma günü doğa gezisi yapan Emin Güven, İhsan Şenyüz, Alper Canpolat ve Berk Hızar, Nevşehir'in Avanos ilçesine bağlı Karadağ mevkisinde yaklaşık 40 tane yavru köpeğin terk edilmiş vaziyette aç ve susuz bırakıldığını gördü.

4 arkadaş durumu Nevşehir Belediyesine bildirerek köpeklerin Hayvan Kasabasına götürülmesini sağladı.

Konuyla ilgili Nevşehir Valiliğinden yazılı bir açıklama yapıldı.

Sorumluların bulunması için çalışmaların başladığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: "20 Kasım 2020 tarihinde Avanos yolu Karadağ mevkisinde doğa yürüyüşüne çıkan vatandaşlarımız terkedilmiş yavru köpekleri fark etmesi üzerine Nevşehir Belediyesi ekiplerine ihbarda bulunmuşlardır. İhbar üzerine yavru köpekler kurtarılarak Nevşehir Belediyesi Hayvan Kasabasına götürülmüş, sağlık taraması yapılıp koruma altına alınmıştır. Nevşehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli veteriner hekim tarafından muayene edilen köpeklerin sağlık durumunda herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Yavru köpekleri bulundukları alana bırakan kişi ya da kişilerin yakalanması ile ilgili soruşturma devam etmektedir."

Böyle vicdansızlık görülmedi! Yavru köpekleri dağ başına terk ettiler!